Stand: 22.03.2024 09:30 Uhr AfD in Horborg mit ne’e Kandidatenlist

Egens stünnen de Kandidaten al fast. Man nu hett de AfD in Horborg ehr List för de Bezirkswahl noch mal nee wählt. Denn de Lannsvörstand hett de eerste Wahl nich ankennt. Un op de ne’e List fehlt, so as NDR 90,3 dat to weten kregen hett, een Naam un dat is de vun Olga Petersen. De parteiintern ümstreden Börgerschopsafornte weer anfangs AfD-Topkandidaatsch in’n Bezirk Horborg.

