Stand: 22.03.2024 09:30 Uhr Toll-Kontroll op Bosteden

Swoorpunkt-Insatz gegen Swattarbeit: De Toll hett twee grote Bosteden in Hamborg nakeken – een dorvun in’n Hamborger Westen un een in’n Haven. In mehr as 60 Fäll hebbt de Beamten den Verdacht, dat Boarbeiders to wenig oder gor keen Geld kregen hebbt för jümehr Arbeit. In anner acht Fäll hebbt butenlännische Boarbeiders, so as de Toll dat seggt, mööglicherwies illegal arbeidt.

