Israel kummt internatschonaal ümmer mehr ünner Druck, wat jümehr Vörgahn in’n Gaza-Striepen angeiht. Nu verlangt ok de EU-Staten bi jümehr Top-Drapen in Brüssel, dat se mit dat Scheten foorts ophöört un en Paus dormit maken doot. Dat se all op en Nenner kamen sünd un tohoop een Standpunkt hebbt, dor is lang üm snackt worrn. Spanien to’t Bispeel harr sik noch mehr Druck op Israel wünscht. Anner Länner, so as Österriek, de seht na dat Massaker vun’n 7. Oktober vör allen Dingen de Hamas in’e Verantwoorten.

