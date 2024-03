Stand: 22.03.2024 09:30 Uhr Fröhjohrsdom geiht los

Tohoop mit den Optakt vundaag gifft dat hüüt Avend ok glieks en Füerwark: Op dat Hilligengeistfeld geiht vundaag de Fröhjohrsdom los. Een Maand lang treckt dor wedder de Buden un Fohrgeschäften de Lüüd an. Dütmal höört to de Fohrgeschäften to’t Bispeel dat eerste Mal ok de XXL-Schaukel Excalibur mit to. Un denn gifft dat ok noch dat hööchste Propeller-Fohrgeschäft vun’e Welt, wat en transporteren kann. Alltohoop sünd dor düt Johr bummelig 250 Schausteller-Bedrieven mit bi.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch