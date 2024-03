Stand: 22.03.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag vundaag warrt grau. De Sünn kriegt wi man blots kuum to sehn, dorför aver veel Wulken un dat gifft ümmer mal wedder Regen. Warrt also mehr en natten as en netten Dag bi Temperaturen vun bet to twölf Graad. Morgen kriegt wi de Sünn twoors ’n beten wat mehr to sehn, man de Regenschuer blievt bi Temperaturen vun bet to teihn Graad.

