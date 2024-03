Stand: 21.03.2024 09:30 Uhr Busfohrers in Hamborg streikt

In Hamborg warrt mal wedder streikt: Siet en poor Stünnen fohrt keen Bussen vun de Verkehrsbedrieven Hamborg-Holsteen. Ver.di harr de goot 2.500 Anstellten dorto opropen, bet Sünndagmorgen Klock dree jümehr Arbeit liggen to laten. Gellen deit de Streik för goot 170 Buslinjen. Sünnerlich böös marken warrt dat de Lüüd in Bardörp, de Veer- un Maschlannen un in’n Hamborger Westen.

