Stand: 21.03.2024 09:30 Uhr EU-Fröhjohrsdrapen in Brüssel

Dat sünd en Barg Themen, de bi’t EU-Fröhjohrsdrapen op’t Tapeet staht: Hölp för de Ukrain, de Konflikt in’n Negen Oosten un de Buernprotesten. Mit de Protesten warrt dat in Brüssel wiedergahn, ok wenn de EU al en poor Ümweltoplagen in de Landweertschop un Kontrollen trüchnahmen hett. In Düütschland verlangt de Buern günstigeren Diesel, in anner Länner gaht se gegen billige Importen ut de Ukrain gegenan.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch