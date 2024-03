Stand: 21.03.2024 09:30 Uhr Fähr twüschen Blanknees un Cranz in Gefohr

Bi en Utfloog in’t Ole Land höört se dorto: De Fähr vun Blanknees na Cranz. Man in een vun de lüttsten Stadtdelen vun Hamborg sünd de Minschen bang, dat se instellt warrt. Al nu leggt de HADAG Fähr twüschen Blanknees un Cranz blots noch hen un wenn an. De Este verslickt mehr un mehr un siet de Sietas Warft bankrott is, gifft dat blots noch wenig Fohrgäst.

