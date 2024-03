Stand: 20.03.2024 09:30 Uhr Ne’e Streik bi Bus un Bahn

Knapp een Week lang is in Hamborgs Nahverkehr bi Bus un Bahn nich streikt worrn. Morgen aver geiht dat wedder los. Ver.di hett nu bi den Verkehrsbedriev Hamborg-Holsteen en Warnstreik ankünnigt. Dree Daag lang schall de duern – vun morgen fröh af Klock dree bet Sünndag fröh Klock dree. Dat geiht üm 168 Linjen an’n Rand vun Hamborg un in Sleswig-Holsteen. Bedrapen sünd aver ok welk Metrobussen. De Tarifstriet geiht nu al över fief Runnen, wo se mit’nanner snackt hebbt un is ümmer noch nich vörbi.

