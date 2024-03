Stand: 20.03.2024 09:30 Uhr Een Plaan för de düütschen Havens

Dat Kabinett will vundaag en Natschonale Havenstrategie op’n Weg bringen. De schall de düütschen Havens wat starker maken. Man bi de Fraag wat dull, dor gaht de Menen ut’nanner. Opstunns grippt de Bund de Havens mit 38 Millionen Euro dat Johr ünner de Arms. So as de Zentraalverband vun’e Seehavens dat seggt, weren aver 400 Millionen Euro nödig, also mehr as dat Teihnfache. Ok Hamborg verlangt mehr Geld vun’n Bund för sien Haven un wiest dor op hen, wat wichtig de för de Weertschop is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch