Wi bruukt mehr ehrenamtliche Lüüd

...dat seggt negen vun teihn Lüüd, de an de ne’e Ümfraag vun „NDR fragt“ an deelnahmen hebbt. Un mehr as de halven vun all de, de dor mitmaakt hebbt, de engageert sik sülvst in jümehr Freetiet, to’t Bispeel bi Soziaaldeensten oder bi de Stütt för junge Lüüd. Mehr vun jüm wünscht sik ok, dat se mehr weertschätzt warrt. „NDR fragt“ is man nich repräsentativ, aver liekers seggt de Tahlen veel wat ut.

