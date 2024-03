Stand: 19.03.2024 10:15 Uhr Frohmestraat warrt ümboot

Wenn Straten ümboogt warrt, gifft dat jümmer öfter Minschen, de dat bekrittelt. Ok nu bi de Frohmestraat in Schnelsen an den A7-Deckel. Vun dat Bezirkamt gifft dat twee Vörsleeg: Entweder, dat’n blots noch twintig Kilometer in’e Stunn föhrn dörf un dat dat veerdig Perßent weniger Parkareale gifft. Oder dat en eegen Striepen op de Straat för Radfohrers kümmt un dree Vierdel vun de Parkplätz streken warrt. SPD, CDU un FDP wüllt nu, dat noch anner Varianten ankeken warrt, de se gor nich mehr op’n Plaan hebbt. Doröver rut schüllt Anwahners na ehr Menen fraagt warden, seggt de FDP.

