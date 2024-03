Stand: 18.03.2024 09:30 Uhr Mehr straafschüllige junge Lüüd

In Hamborg gifft dat mehr straafschüllige junge Lüüd. De Tahl vun'e Lüüd, de wat maakt hebben schüllt un de se deswegen op'n Kieker hebbt, is verleden Johr üm een Teihntel na baven gahn. Gegen meist 5.700 junge Lüüd is de Polizei vörgahn. Dat sä de Senaat in en Anter op en Anfraag vun'e CDU. Woans is dat to weerten? De Senaat begrünnt de högere Tahl dormit, dat mehr nakeken warrt. De CDU aver süht dorbinnen en Teken, dat Hamborg unsekerer warrt.

