Stand: 18.03.2024 09:30 Uhr Online-Register för de Organspenn geiht los

All Lüüd, de dat freewillig wüllt, köönt dor af vundaag angeven, dat se mit en Organspenn inverstahn sünd oder ok kloor "Ne" dorto seggen. Dokters un Krankenkassen verspreekt sik dorvun, dat se denn gau weten doot, wat een Organen spennen müch oder nicht. De Utwies ut Papeer, de blifft aver ok wiederhen gellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch