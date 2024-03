Stand: 18.03.2024 09:30 Uhr Internet schall wat fixer warrn

Man will mal even gau in't Internet gahn un denn duert dat mal wedder teemlich lang, bet sik de Siet opboen deit. Dormit dat Internet in Hamborg för all Lüüd wat gauer warrt, schall de Senaat nu wat doon. Root-Gröön will in de tokamen söss Johr dat Glasfasernett fixer wat utboen as plaant. Dormit dat klappt, schall mit Ünnernehmen starker tohooparbeidt un de Andragsverfahren wat eenfacher warrn. In'e Mitt vun'n Aprilmaand snackt denn de Börgerschop över düsse Saak.

