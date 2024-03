Stand: 16.03.2024 09:30 Uhr Malöör bi Boeing

Al wedder en Pann bi en Boeing-Fleger. In de USA hett en 737 en Deel vun de Afdecken in't Middelstück verloren. Dat is eerst opfullen, as de Maschien op en lütten Flooghaven in'n Bunnsstaat Oregon lannt weer. De 25 Johr ole Boeing 737 keem ut San Francisco mit meist 140 Flooggäst un söss Lüüd vun de Mannschop an Boord. De harrn nix vun de Saak mitkregen. An'n Maandag eerst weer en Boeing op den Weg vun Australien na Neeseeland hen opmal afsunken. Dorbi sünd 50 Minschen versehrt worrn, 13 mussen na't Krankenhuus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch