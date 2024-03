Stand: 16.03.2024 09:30 Uhr Mehr Sekerheit för Fähranleggers

De Lüüd fohrt geern mit de Havenfähren in Hamborg. Un se sünd ok wichtig. Dat gifft Delen vun de Stadt, dor kümmt een meist mit nix anners hen. De Havenbehöörd HPA will nu kieken, woans een den Anlegger noch sekerer maken kann. För Minschen in'n Rullstohl to't Bispeel. Snackt warrt dor över Opfanggidders un rutschfaste Beschichtens. Bi siedet Water leegt swömmen Stegen deep un dor billt sik steile Rampen. Sünnerlich wenn't natt is, kann dat kettelig warrn.

