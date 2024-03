Stand: 15.03.2024 09:30 Uhr Arger dör rotte Brüchen

Rotte Bahn-Brüchen leggt in de tokamen twee Weken Hamborgs Verkehr lahm. Dat Heelmaken mutt aflopen as an‘t Loopband. Dat geiht blangen anner üm de Brüchen An’t Ferdinandstor, Schanzenstraat un Max-Brauer-Allee. Dat Ganze markt een denn ok op’e Schienen. Op de Dammtorstreck föhrt blots de S-Bahn. Bavento stöört denn ok Brüchenreparaturen an’t Berliner Tor un an‘e Norderelvbrüch den Autoverkehr ok op’e A1. Dor is veel wat dicht un deswegen warrt dat dor in de Eck vundaag ok eng.

