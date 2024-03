Stand: 15.03.2024 09:30 Uhr Mehr Tiet an'n Flooghaven inplanen

Vundaag is de letzt Schooldag. Un wegen de Ferien, de denn in Hamborg un Neddersassen losgahn doot, rekent de Hamborger Flooghaven vundaag mit düütlich mehr Lüüd, de losflegen wüllt, as dat normalerwies de Fall is. Dat liggt ok mit an de Streiks in‘e verleden Daag. Mehr as 40.000 Lüüd fleegt vundaag vun’n Flooghaven in Fuhlsbüddel af oder kaamt dor an. De Airport snackt vun en vun de starkst Reisdaag överhaupt. Deswegen schullen Flooggäst ok lever mehr Tiet inplanen as normalerwies. Un bavento kummt denn ok noch, dat de Vöravend-Check-In güstern wegen den Streik vun’e Sekerheitslüüd nich mööglich ween is.

