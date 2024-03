Stand: 15.03.2024 09:30 Uhr Haspa hett goot verdeent

De Hamborger Spoorkass kunn ehren Profit, den se maakt hett, verleden Johr op 115 Millionen Euro verdubbeln. Dat is ut de Johrsbilanz ruttolesen. Man de Lüüd in Hamborg warrt vörsichter, wat dat Opnehmen vun Krediten angeiht. Verleden Johr sünd dat een Drüttel weniger wat an Krediten ween. De Haspa-Vörstand glöövt, dat dat Boen, wat dürer worrn is, dormit wat to doon hett.

