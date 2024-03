Stand: 15.03.2024 09:30 Uhr Tweie Gasleitung in Othmarschen

En Gasleck hett güstern Avend en groten Insatz vun Polizei un Füerwehr in Othmarschen utlööst hatt. Anwahners in’e Parkstraat harrn Gas roken. Utlöser is en rotte Gasleitung ween. Dat hebbt de Insatzlüüd hüüt fröh faststellt. Över’n Dag warrt de Leitung deswegen nu wedder heelmaakt. All Lüüd, de dor wahnen doot, de kunnen güstern aver in jümehr Hüüs binnen blieven.

