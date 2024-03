Stand: 15.03.2024 09:30 Uhr Autounfall in Wandsbeek

En sworen Verkehrsunfall geev dat güstern Avend in Wandsbeek: En Ferrari is op’e Wandsbeker Chaussee na de Stadt rin in’n Gegenverkehr rinkamen un dor denn frontol mit en anner Auto un noch twee anner Fohrtüüg tohoopstött. En Fro is dorbi swoor wat bi to Schaden kamen. De Ferrari-Kutscher un veer anner Lüüd hebbt blots licht wat afkregen. So as de Polizei dat seggt, hebbt all Autos en Totolschaden, de woll wiet över 100.000 Euro liggen deit. De Wandsbeker Chaussee müss na den Unfall goors ne Tiet lang ganz un gor dicht maakt warrt.

