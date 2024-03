Stand: 14.03.2024 09:30 Uhr Cum-Ex-Stüer-Schandal

De Linke in de Börgerschop, de will, dat Börgermeister Peter Tschentscher sien Hoot nehmen schall. Achtergrund is de Twüschenbericht to’n Cum-Ex-Stüerschandal vun de Wartburg-Bank. De Linke schmitt Peter Tschentscher vör, dat he dormols tohoop mit Olaf Scholz verhinnern wull, dat Stüern torüch betahlt warrn mööt. SPD un Gröne seggt, de Politik, de harr sik dor nich inmischt in den Stüerfall. Peter Tschentscher sülvst, de weer güstern gor nich dorbi, as se doröver diskereert hebbt.

