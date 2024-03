Stand: 14.03.2024 09:30 Uhr Nachtflegers

Rund üm den Hamborger Flooghaven, dor kunn dat nachts luder warrn. Denn de Regeln dorför, wenn en Fleger later is, de sünd woll nich rechtens. In Hamborg gifft dat en Verbott, in de Nacht twüschen Klock 11 un 6 to flegen. Airlines müssen Straaf betahlen, wenn jümehre Flegers avends na Klock 11 in Fuhlsbüddel land sünst. Dagegen hebbt de Lufthansa un Condor klaagt.

