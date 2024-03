Stand: 14.03.2024 09:30 Uhr Taurus an Ukraine?

De Bunnsdag, de stimmt vundaag wedder över en Andraag vun de Unionsfrakschoon af, Taurus-Marschfloogkörpers an de Ukraine to levern. Dorin seggt se, de Bunnsregeren schall dat Waffensystem forts losschicken. Bunnskanzler Olaf Scholz harr eerst güstern wedder düütlich seggt, dat he dat nich will. He meent, en Insatz vun de Marschfloogkörpers, de weer blots mööglich, wenn düütsche Suldaten dor mithölpen wörrn. Dormit wöör aver dat Risko na baven gahn, dat Düütschland in den Ukraine Krieg rintrocken warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch