Stand: 14.03.2024 09:30 Uhr Fährverkehr warrt ännert

Kann een sik in Tokunft dorop verlaten, dat de Hamborger Fährn endlich rechtig föhrn doot. Jo – dat seggt de HADAG. Denn se hebbt ne’e Schippföhrers un Uttobillene instellt un dree ne’e Fähren köfft. Man na de Elvphilharmonie, dor fört eerstmal bet Enn vun April keen Fähr hen. Hier hebbt se nich noog Personaal. Dat bruukt se dringend op de Pendlerstreek na Finkwarder. Bavento överleggt se, de Linie Blanknees-Cranz ganz intostellen. De koss de HADAG veel Geld un is nich veel flinker as de Bus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch