Google wiest Luftqualität

Bi Google Maps kann en nich blots de Verkehrsrouten un Staus ankieken – nu warrt ok noch de Qualität vun de Luft wiest. Un de is, wat se seggt, an vele Steden in Hamborg böös leeg. Ümweltsenater Jens Kerstan meent dorto, dat nich klor weer, wo de Bewerten tostann kamen is. Denn de offiziellen Steden, de wiest annere Tahlen.

