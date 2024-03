Stand: 13.03.2024 10:15 Uhr Bohn un Flooghoben

De Toeg föhrt wedder, denn siet hüüt Morgen is de Streik bi de Lokföhrers vörbi. Dorför bruukt Flooggäst nu veel Gedür, denn morgen leggt de Mitarbeiders för de Seekerheit vun den Hamborger Flooghoben ehr Arbeid daal. Dorüm fallt all hunnerteenunveerdig Maschin, de affleegen schulln, ut. Ok ankamen Flegers kunnen utfallen oder to laat kamen, so hett dat een Spreekersch vun den Flooghoben to NDR 90,3 seggt. Wokeen vun dat allens bedrapen is, schull sik mit sien Floog-Sellschopp in Verbinnen setten.

