Stand: 13.03.2024 10:15 Uhr Hamborger Sportbund

Blots een Drüddel vun de Maaten in de Sportverene in Hamborg sünd Froenslüüd. Dat schall an dat Rullenbild vun de Fro in de Sellschapp liggen, so seggt dat een Ümfraag vun den Hamborger Sportbund. Dor heet dat, dat sik Froens duller üm Fomilie un Kinners kümmert, as Mannslüüd. Dorüm hebbt se nich so veel Tiet, bi en Vereen mittomaken. Ok bi de Baaslüüd un Trainers gifft dat düütlich mehr Keerls.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.03.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch