Stand: 12.03.2024 09:30 Uhr Al wedder Streik

Ok vundaag laat de Lokkutschers wedder jümehr Arbeit liggen. Dütmal hebbt se den Streik dat eerste Mal korthannig künnig maakt, man de S-Bahn will liekers versöken, de Töög all 20 Minuten fohren to laten. Op de Streek twüschen Neegroben un Stood schall een Bahn de Stünn fohren. Ok in den Regionaal- un Feernverkehr sünd enkelte Tög ünnerwegens. Un bi de Lufthansa leggt dat Kabinenpersonaal för twee Daag lang de Arbeit dal. Goot 1.000 Flegers sünd vun’n Plaan afsett – vundaag vör allen in Frankfort un morgen vun un na München hen.

