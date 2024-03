Stand: 12.03.2024 09:30 Uhr Rechtsextremen bi de AfD

De AfD in’n Bunnsdag gifft woll mehr as 100 Mitarbeiders ut dat rechtsextreme Ümfeld Arbeit. Dat hett de Bayerische Rundfunk rutfunnen. Mang de Mitarbeiders vun de AfD-Afornten sünd woll en Reeg Neonazis un Vertreders vun de „Ne’e Rechte“ dorbi. Se sünd in Organisatschonen aktiv, de Verfatensschuulämter as rechtsextrem inornen doot.

