Stand: 12.03.2024 09:30 Uhr Inflatschoon warrt weniger

De Inflatschoon geiht in Düütschland jümmers wieder torüch. Dat heet, de Priesen stiegt twoors noch an, man veel weniger as in de verleden Johren. Dat Statistsche Bunnsamt weet, dat Produkten in’n Februormaand noch tweeunhalf Perzent dürer weren as verleden Johr to de glieke Tiet. So siet weer de Weert siet meist dree Johr nich mehr.

