Stand: 12.03.2024 09:30 Uhr Ne’e Infos in Taurus-Afhöör-Schandaal

Russland harr ja en Gesprääk vun Bunnswehr-Offizeren to Taurus-Marschflegers afhöört. Dor hett sik noch en twete Deelnehmer verkehrt inwählt, un twoors de Inspekteur vun de Luftwaff Ingo Gerhartz. Dat weer vun den Minister för’t Verdedigen Boris Pistorius na en Extrasitten vun den Utschuss för’t Verdedigen to hören. Na dat, wat een bet nu weten deit, sünd man keen Daten dörsiept. Sien Hoot nehmen, mutt eerstmal keeneen, so Pistorius.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch