Stand: 11.03.2024 09:30 Uhr Köhlbrandbrüch warrt dörch Brüch ersett

De marode Köhlbrandbrüch sall dörch en högere Brüch ersett warrn. Un de sall bet to 5,5 Milliarden Euro kösten, 74 Meter hooch ween un blangen de ole boot warrn. Dat is bi en Gootachten rutkamen, wat de Weertschopbehöörd in Opdrag geven hett. De ne'e Brüch kunn in twölf Johr fardig ween. Un dormit süllt denn ok de totiets gröttsten Containerscheep dat Terminal Oolwarder anlopen könen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch