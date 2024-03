Stand: 09.03.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Jungfernstieg warrt op Schick bröcht

De Jungfernstieg an de Hamborger Binnenalster schall mal wedder heel un deel op Schick bröcht warrn. An’n Maandag düsse Week sünd se mit dat Arbeiden anfungen. Plaant is, dat Lüüd, de to Foot oder mit’t Rad ünnerwegens sünd, mehr Ruum kriegen schüllt. Un denn schall dat en ne’e Reeg mit Bööm geven. Dat allens schall bummelig 13 Millionen Euro kösten. Un een Johr schall dat Ümboen duern.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

