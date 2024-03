Stand: 09.03.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Ne’e Plaans för’t Berliner Tor

Un denn güng dat nochmal üm dat Schönermaken vun de Stadt, un twoors an’t Berliner Tor. Goot 170.000 Minschen stiegt dor Dag för Dag in de Snellbahnen in. Betnu is dor allens luut un betongries. Dat will de Hamborger Senaat mit en Rahmenplaan ännern, heet dat Dingsdag düsse Week bi de Lannspresskonferenz. Rund üm den S- un U-Bahnhoff Berliner Tor wüllt se ne’e Boominseln un Plätz inrichten. Un denn schall de Hoochschool HAW grötter maakt warrn. Dat Geld för dat Vörhebben is man noch nich bewilligt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch