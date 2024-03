Stand: 09.03.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Café in’t Stavenhagenhuus mutt dichtmaken

Arger üm en Draappunkt för Anwahners: Dat Café in’t Stavenhagenhuus in Groot Bostel hett eerst siet en poor Weken apen un mutt de Dören nu al wedder sluten. Grund dorför is en Iel-Entscheden vun’t Verwaltensgericht, de nu eerstmal gellen deit. Navers harrn woll Middeweken klaagt, hett NDR 90,3 to weten kregen. Dorbi harrn en Barg Minschen in Groot Bostel sik düssen Oort wünscht, üm dor tohooop to kamen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch