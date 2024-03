Stand: 09.03.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Streik bi de Bahn un an’n Flooghaven

Jeedeen, de an’n Dünnersdag vun hier na dor kamen wull, de müss Utduer un Gedüer hebben – in Hamborg un in heel Düütschland. Grund dorför wedder wedder en Streik vun de Warkschop vun de düütschen Lokkutschers. Bi de S-Bahn is blots jede föffte Feerntog fohrt – all 20 Minuten op de mehrsten Streken. Bet Freedag Klock 1 duer de Streik noch an. Ok an den Flooghaven Fuhlsbüddel güng meist nix mehr – dor hebbt Dünnersdag de Mitarbeiders vun de Sekerheitskontroll un dat Personaal an’n Grund vun de Lufthansa jümehr Arbeit liggen laten. All Flegers, de egens losflegen schullen, sünd vun’n Plaan afsett worrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch