Stand: 09.03.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Weltfroensdag

Ok in Hamborg sünd güstern – Freedag düsse Week – Froens för lieke Rechten för Froenslüüd un Mannslüüd op de Straat gahn. Grund dorför weer de Internatschonale Froensdag, bi den Lüüd op de hele Welt gegen de Ünnerdrücken un dat Unlieksbehanneln protesteert. Hamborg Senatersch för Liekstellen Katharina Fegebank meent, de Weltfroensdag is vundaag so wichtig as nienich tovör. Se harr 70 Handwarksfroens na’t Raathuus inlaadt, üm mit jüm över Opstiegsschangsen to snacken.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch