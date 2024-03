Stand: 08.03.2024 09:30 Uhr Saneren vun de Spiekerstadt

De histoorschen Kaimuern in de Hamborger Spiekerstadt warrt ja wedder op Schick bröcht – kösten warrt dat meist en halve Milliarde Euro. Egens schull dat blots half so veel kösten, hett NDR 90,3 to weten kregen. De Finanzbehöörd see, dat en Reeg vun de Arbeiden opwänniger weren as dacht. Un ok de Boünnernehmen verlangt middewiel högere Priesen. Vun 2020 af an sünd se al dorbi, de histoorschen Kaimuern in de Spiekerstadt to saneren.

