Stand: 08.03.2024 09:30 Uhr Weltfroensdag

Op de hele Welt gaht Froens un Deerns vundaag op de Straat. Se protesteert dorgegen, dat Froens ünnerdrückt warrt. In Hamborg gifft dat ünner dat Motto „Feministischen Kampdag“ en grote Demonstratschoon op den Raathuusmarkt. Reken doot se mit 5.000 Lüüd. De Weltfroensdag is vundaag so wichtig as nienich tovör, see Hamborgs Twete Börgermeestersch un Senatersch för Liekstellen Katharina Fegebank. Bi vele Saken geiht dat jümmers noch nich gerecht to twüschen Mannslüüd un Froenslüüd, so as bi’n Lohn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch