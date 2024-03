Stand: 07.03.2024 09:30 Uhr Streik bi Bahn un Flooghaven

Lüüd, de mit Bahn un Fleger op Tour wüllt, de hebbt dat vundaag in Hamborg un ümto swoor, vöran to kamen. Vun Klock 2 hüüt fröh af an warrt bi de Bahn streikt, un dat in’t ganze Land – dorto harr de Lokföhrerwarkshop GDl opropen. Bi de Hamborger S-Bahn schüllt de Töög in 20 Minten-Takt föhren – op de Streken vun de S1, S2 un S3. De S5 föhrt eenmal inne Stunn. An’n Hamborger Flooghaven, dor warrt vundaag keen een Fleger mit Passageren losflegen. Dort streikt dat Badenpersonaal vun de Lufthansa, man ok de Lüüd vun de Sekerheit.

