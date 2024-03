Stand: 07.03.2024 09:30 Uhr HHLA-Dele an MSC?

Is dat good för de Stadt, dat se Dele vun den Hamborger Havenbedriever HHLA an MSC verköpen will? Doröver hebbt güstern Afornte vun de Börgerschop mit Fachlüüd schnackt. De meisten hebbt Bedenken künnig maakt. Ut Sicht vun den fröheren Präsidenten vun den Ünnernehmensverband Haven Hamborg, Gunther Bonz, bekümmt de Schwiezer Rederee to günstig Togreep op de HHLA un ehre Dochter Metrans, wat en wichtiget Bahnünnernehmen is. Joachim Seeler, de siet vele Johr Havenfachmann vun de SPD in de Börgershop weer, meent, de Hannel weer en histor’schen Fehler.

