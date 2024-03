Stand: 07.03.2024 09:30 Uhr Angreep in’t Rode Meer

Siet Maanden gaht de islamistischen Huthi-Rebellen in‘t Rode Meer ümmer wedder op Hannelscheep daal. Nu sünd to eerste Maal ok Seelüüd ümbröcht worrn. Wat de US-Regeren seggt, sünd bi en Angreep op den Frachter „True Confidence“ vör de Küst vun Jemen mehre Liddmaten vun de Crew üm‘t Leven kamen. Wovele Opper dat weren, dat is noch nich klor.

