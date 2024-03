Stand: 06.03.2024 10:15 Uhr Warnstreik bi de Flegeree

De Warkschopp Verdi leggt bi ehrn planten Warnstreik för de Flegeree nocheins na. För morgen hebbt se in Hamborg un Frankfurt nu ok de Mitarbeiders vun de Sekerheit-Kuntrullen dorto opropen, dat se ehr Arbeid daalleggt. In Fuhlsbüddel warrt dat dorüm ok keen afflegen Maschins mit Flooggäst an Buurd geven. Normalerwies koent reisen Lüüd denn op de Bohn ümstiegen. Man ok dor warrt morgen un övermorgen streikt; bi de Hamborger S-Bohn gellt een Noot-Fohrplaan.

