06.03.2024 Suuper Dingsdag

In de USA stimmt an’n Suuper-Dingsdag Demokraten un Republikaners in föffteihn Bunnsstaaten doröver af, wokeen sik üm dat Presedenten-Amt bewarven schall. Opstunns löppt dat Uttellen vun de Vörwahlen, un bi de Republikaners liggt Donald Trump dütlich vör Nikki Haley. Trump hett in tominnst twölf vun de föffteihn Bunnsstaaten wunnen. Dormit is dat teemlich seeker, dat he as Kannedat ok opstellt warrt.

