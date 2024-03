Stand: 06.03.2024 10:15 Uhr Fro kümmt in Waschanlaag to Dode

Een Fro is in en Waschanlaag in Tonndörp to Dode kamen. As dat utsüht, harr de söventig Johr ole Fro güstern Avend, nadem ehr Wagen reinmakt würr, de Kuntrull över dat Auto verluren. Dorbi is se gegen en Wand ut Wellblick föhrt un dorbi so swor to Schaden kamen, dat se later in’t Hospital storven is. Vördem harrn Füerwehrlüüd de Fro noch kort na’t Leven wedder trügghalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.03.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch