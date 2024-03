Stand: 05.03.2024 09:30 Uhr Mehr Lüüd un Technik gegen Spionaasch

De Verfatensschuul sett sik nochmal wat mehr gegen Spionaasch to wehr. Dat Bunnsamt reageert dormit op de Afhöörakschoon vun Russland gegen de Bunnswehr. Dat hett Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser seggt un steiht so bi de Funke-Blööd to lesen. Dorna to uurdelen gaht se in de Saak nu technisch as ok personell mehr gegenan. Verleden Freedag hett Russland en Konferenz vun hoge düütsche Luftwopenoffzeren an’t Licht bröcht hatt, de se mitsneden harrn. Dor is över möögliche Szenarien för en Insatz vun Taurus-Marschfloogkörpers in’e Ukrain snackt worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch