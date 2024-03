Stand: 05.03.2024 09:30 Uhr Na un na weniger Müll an Packmaterial

In‘e Europäischen Union schüllt tokamen Tiet strengere Regeln gellen, wat Verpackens angeiht. In düsse Saak sünd sik dat Europaparlament un de EU-Länner güstern Avend eens worrn. Dorna to uurdelen mööt denn bald düütlich mehr Packmaterialien recycelbor ween. Plastikverpackens to’t Bispeel för frisch Aavt un Grööntüüch schall af 2030 verbaden ween. De EU will, dat de Müll an Packmaterial so denn bet to dat Johr 2040 na un na weniger warrt - minnstens üm 15 Perzent, wenn een dat mit 2018 verglieken deit.

