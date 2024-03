Stand: 05.03.2024 09:30 Uhr Snacken över Gewalt in’n Football

HSV-Fans harrn ut Protest jüst en Polizeiuniform anzündt – an’t Millerntor sünd mehrfach Klos in’n Gäste-Block tweimaakt worrn. Gewalt bi’n Football: Dor hebbt güstern in dat Hamborger Raathuus Lüüd vun de beiden Tweetligisten tohoop mit SPD-Spoortsenater Andy Grote över snackt. Wiel dat twüschen de Fans un de Polizei totiets nich ganz so goot lopen deit, hööpt de SPD-Politiker beide Sieden an en Disch bringen to könen. Wichtig för all is: De Präventschoonsarbeit vun de Fanprojekten mutt beter betahlt warrn.

